Territorio sempre più fragile Massi enormi e crolli s’abbattono come bombe
Un film già visto quello di frane sulla linea ferroviaria Lecco – Sondrio e sulla Statale 36. Con protagonisti diversi e scene diverse, ma in fondo la stessa trama. Alla vigilia di Ferragosto 2022 un macigno e altri detriti sulla Superstrada, anche in quel frangente, tra Lecco e Abbadia Lariana, dove non ci sono alternative viabilistiche. Anche in quel caso, fortunatamente, nessun ferito, né morto. Sempre nel 2022, a dicembre, una frana sulla nuova Lecco – Ballabio, con un masso enorme che ha investito un furgoncino su cui viaggiavano zio di 66 anni e nipote di 24, miracolosamente illesi. A maggio del 2023 una bomba di pietra ha sia sfondato la galleria paramassi della Sp 72, sia danneggiato la linea ferroviaria Lecco – Colico, sempre senza né vittime né ferite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
