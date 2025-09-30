Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine | almeno 5 morti

Feedpress.me | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici e interrompendo la corrente elettrica in alcune parti della regione, hanno riferito le autorità locali. Tutti e cinque i decessi sono stati registrati nel comune di San Remigio, nel nord della popolosa isola maggiore di Cebu, ha riferito la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

terremoto magnitudo 69 in filippine almeno 5 morti

© Feedpress.me - Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine: almeno 5 morti

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

terremoto magnitudo 69 filippineFilippine devastate da grave terremoto: crolla il Santuario centenario di Santa Rosa de Lima - Il terremoto nelle Filippine lascia un bilancio drammatico tra vite perse e patrimoni storici distrutti. Si legge su notizie.it

terremoto magnitudo 69 filippineTerremoto magnitudo 6.9 in Filippine: almeno 5 morti - Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Magnitudo 69 Filippine