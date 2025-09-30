Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine | almeno 5 morti
Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici e interrompendo la corrente elettrica in alcune parti della regione, hanno riferito le autorità locali. Tutti e cinque i decessi sono stati registrati nel comune di San Remigio, nel nord della popolosa isola maggiore di Cebu, ha riferito la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa
#Terremoto #Indonesia: registrata una scossa di magnitudo 5.6 | DATI - X Vai su X
Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato stamattina alle 05:50 al largo della Costa Siracusana. Epicentro a 10 km di profondità, dati INGV #terremoto #Siracusa #INGV #Sicilia #sisma ? - facebook.com Vai su Facebook
Filippine devastate da grave terremoto: crolla il Santuario centenario di Santa Rosa de Lima - Il terremoto nelle Filippine lascia un bilancio drammatico tra vite perse e patrimoni storici distrutti. Si legge su notizie.it
Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine: almeno 5 morti - Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici ... Secondo msn.com