Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito stasera al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno cinque persone, distruggendo strade ed edifici e interrompendo la corrente elettrica in alcune parti della regione, hanno riferito le autorità locali. Tutti e cinque i decessi sono stati registrati nel comune di San Remigio, nel nord della popolosa isola maggiore di Cebu, ha riferito la. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terremoto magnitudo 6.9 in Filippine: almeno 5 morti