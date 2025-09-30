Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali allerta tsunami poi rientrata

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento sisma ha colpito le isole Visayas intorno alle 22:00 ora locale. L'epicentro localizzato a soli 10 km di profondità vicino a Palompon. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka. Allerta tsunami per Russia, Giappone, Guam, Hawaii, Alaska, Ecuador e l'intera costa ovest degli Usa

terremoto magnitudo 69 scuoteScossa di magnitudo 6.2 scuote il nord-ovest del Venezuela - Il governo venezuelano non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulle conseguenze ... Come scrive msn.com

terremoto magnitudo 69 scuoteScossa di terremoto di magnitudo 6.1 nel nord-ovest del Venezuela - Il sisma ha avuto l'epicentro nella comunità di Mene Grande, a oltre 600 chilometri dalla capitale Caracas ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Magnitudo 69 Scuote