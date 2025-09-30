Terremoto devastante scossa di magnitudo 6.9 Trema tutto 

Una scossa lunga e profonda ha strappato il silenzio dell’alba, trasformando la tranquillità in un terrore primordiale. Per interminabili secondi, il mondo intero ha sussultato: i muri hanno gemuto, le finestre hanno vibrato con una violenza inaudita e il pavimento ha danzato sotto i piedi, come un’onda impazzita. Il ruggito sordo, simile al rombo di un treno sotterraneo, è stato l’unico avvertimento prima che il buio si riempisse di polvere e grida. La forza della terra era incontrollabile, e chi si è svegliato in quell’istante ha compreso, con un brivido glaciale, che stava vivendo un evento capace di ridisegnare il paesaggio in un battito di ciglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it