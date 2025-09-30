Terni la manifestazione In piazza per dire basta Dimissioni di Stefano Bandecchi ed incontro con il Prefetto

30 set 2025

‘In piazza per dire basta’ è lo slogan della manifestazione in programma sabato 4 ottobre (a partire dalle 9) presso piazza della Repubblica. Ad organizzare la mobilitazione Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista e Partito Socialista. “Di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

