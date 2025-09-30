Terni la manifestazione In piazza per dire basta Dimissioni di Stefano Bandecchi ed incontro con il Prefetto

Ternitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘In piazza per dire basta’ è lo slogan della manifestazione in programma sabato 4 ottobre (a partire dalle 9) presso piazza della Repubblica. Ad organizzare la mobilitazione Partito democratico, Movimento cinque stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista e Partito Socialista. “Di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - manifestazione

Terni, manifestazione ‘Run and walk by night’: provvedimenti alla circolazione stradale ORDINANZA

Terni, la manifestazione “In piazza per dire basta. Dimissioni di Stefano Bandecchi ed incontro con il Prefetto”

terni manifestazione piazza direSciopero per Gaza. Manifestazioni a Perugia e a Terni - Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore indetto dall'Unione Sindacale di Base per difendere Gaza e dire no al riarmo ... Secondo rainews.it

terni manifestazione piazza direSciopero per Gaza, Perugia e Terni in piazza al grido di «free Palestine» - Nel capoluogo di regione una folla di manifestanti, si tratterebbe di un migliaio di persone all’incirca, tra cui anche molti studenti, si ... Si legge su umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Manifestazione Piazza Dire