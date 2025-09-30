Terni Devid Maggiora | Necessario un presidio fisso di polizia al pronto soccorso Troppi episodi di violenza
“Esprimiamo piena solidarietà ai due infermieri dell’ospedale Santa Maria di Terni vittime delle gravi aggressioni avvenute nel fine settimana. Episodi inaccettabili, che dimostrano ancora una volta come il pronto soccorso sia diventato una vera e propria trincea, dove chi ogni giorno tutela la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - devid
