Terni aggredisce e rapina la giovanissima ex fidanzata | arrestato ventenne

Ternitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una operazione congiunta tra la polizia di stato e carabinieri è stata portata a compimento nella notte tra il 27 e 28 settembre. Un ventenne di origine egiziana è stato arrestato poiché resosi responsabile di gravi condotte nei confronti della sua ex fidanzata minorenne. Secondo la ricostruzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

