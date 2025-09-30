Terme nessuna offerta per Acireale | Schifani Andiamo avanti con nuovi bandi

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna offerta è stata presentata entro il termine fissato dalla Regione Siciliana per la gestione e la riqualificazione degli stabilimenti termali di Acireale e di Sciacca."Prendiamo atto dell'esito – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – che non è quello auspicato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

