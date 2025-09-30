Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista Stephan Elliott ha raccontato a Deadline che Terence Stamp ha fatto in tempo a girare tutte le sue scene del sequel di Priscilla negli ultimi mesi della sua vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

terence stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di priscilla la regina del deserto

terence stamp prima morteTerence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto - Il regista Stephan Elliott ha raccontato a Deadline che Terence Stamp ha fatto in tempo a girare tutte le sue scene del sequel di Priscilla negli ultimi mesi della sua vita. comingsoon.it scrive

Morto Terence Stamp, figura iconica del cinema. Da Fellini e Pasolini al ‘cattivo di Superman - Roma, 18 agosto 2025 – Il cinema piange una delle sue figure più iconiche e affascinanti: Terence Stamp, l'attore britannico la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, è morto ieri all'età di ... Segnala quotidiano.net

