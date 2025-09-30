Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto

Il regista Stephan Elliott ha raccontato a Deadline che Terence Stamp ha fatto in tempo a girare tutte le sue scene del sequel di Priscilla negli ultimi mesi della sua vita. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto

In questa notizia si parla di: terence - stamp

Terence Stamp è morto, è stato Zod in Superman

E’ morto Terence Stamp, il cattivo di Superman aveva 87 anni

Terence stamp, morto a 87 anni: l’interprete del generale zod in superman

Lo sapevi? Teorema (1968) di Pasolini fu sequestrato per oscenità, poi assolto in appello. Pasolini mette in scena un angelo/diavolo (Terence Stamp) che “contagia” una famiglia borghese — scandalo assicurato. #Pasolini #Teorema #Censura #Cinema - facebook.com Vai su Facebook

Terence Stamp prima della morte ha girato tutte le sue scene del sequel di Priscilla - La regina del deserto - Il regista Stephan Elliott ha raccontato a Deadline che Terence Stamp ha fatto in tempo a girare tutte le sue scene del sequel di Priscilla negli ultimi mesi della sua vita. comingsoon.it scrive

Morto Terence Stamp, figura iconica del cinema. Da Fellini e Pasolini al ‘cattivo di Superman - Roma, 18 agosto 2025 – Il cinema piange una delle sue figure più iconiche e affascinanti: Terence Stamp, l'attore britannico la cui carriera ha attraversato oltre sei decenni, è morto ieri all'età di ... Segnala quotidiano.net