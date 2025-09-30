Tentato furto di scooter in un parco commerciale | denunciati due minorenni

Cataniatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Biancavilla, con il supporto della centrale operativa di Paternò, hanno sventato un tentato furto di scooter all’interno di un parco commerciale della zona.I due giovani erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza mentre arrivavano a bordo di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tentato - furto

Roma, tentato furto nella villa di Valentino: ladri messi in fuga da spari del vigilante

Tentato furto a Valentino, cosa cercavano i ladri: beni e patrimonio

Valentino, tentato furto alla villa dello stilista: vigilante spara e mette in fuga 2 persone

tentato furto scooter parcoSullo scooter rubato senza patente e con un passeggero senza casco: nei guai un ragazzo a Torino Regio Parco - Il veicolo è stato sequestrato per essere riconsegnato al proprietario che aveva presentato denuncia di furto ... Lo riporta torinotoday.it

Melito, tenta il furto di uno scooter e lo lancia contro l'auto dei carabinieri: arrestato 29enne - L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri della tenenza locale mentre tentava di forzare l’accensione di uno scooter ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Furto Scooter Parco