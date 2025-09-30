Tentato furto di scooter in un parco commerciale | denunciati due minorenni

I carabinieri della stazione di Biancavilla, con il supporto della centrale operativa di Paternò, hanno sventato un tentato furto di scooter all’interno di un parco commerciale della zona.I due giovani erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza mentre arrivavano a bordo di un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

