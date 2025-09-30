Tentata rapina in strada con una coltellata a Torino Mirafiori Sud ragazzo trasportato in ospedale
Nella serata di venerdì 26 settembre 2025 una tentata rapina in strada all'incrocio tra via Togliatti e via Fleming a Torino si è conclusa col ferimento della vittima, raggiunta da una coltellata a una caviglia. Si tratta di un ragazzo di 23 anni residente in zona che era uscito di casa per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
