Tentano la truffa dello specchietto a un 80enne carabiniere libero dal servizio lo salva
Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una truffa dello specchietto ai danni di un 80enne: arrestate due persone per tentata estorsione e truffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un carabiniere libero dal servizio ha sventato una truffa dello specchietto ai danni di un 80enne: arrestate due persone per tentata estorsione e truffa
Tenta la “truffa dello specchietto” a un’anziana: 30enne identificato e denunciato - La polizia locale della Comunità di montagna della Carnia è intervenuta dopo la segnalazione di un’ottantaduenne. Lo riporta udinetoday.it