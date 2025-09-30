Tenta di rubare un violino da 10mila euro Scoperta e denunciata durante il festival

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 30 settembre 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato una donna di 37 anni, residente in provincia di Lucca, ritenuta responsabile del tentato furto di un violino presso la fiera di Cremona, durante la manifestazione “Cremona Musica”. L’evento musicale, di grande importanza per gli amanti della musica classica e contemporanea, è stata molto seguita e ha portato in città numerosi visitatori. E non è mancato un tentativo di furto di uno strumento musicale, esposto presso il proprio stand. Infatti, verso le 15 di domenica scorsa, una pattuglia della Radiomobile è stata inviata presso la fiera di Cremona perché gli addetti alla sicurezza della manifestazione avevano fermato una persona che avrebbe tentato di rubare un violino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tenta di rubare un violino da 10mila euro scoperta e denunciata durante il festival

© Lanazione.it - Tenta di rubare un violino da 10mila euro. Scoperta e denunciata durante il festival

In questa notizia si parla di: tenta - rubare

Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire: arrestato 20enne

Aversa, tenta di rubare dal fruttivendolo in via Diaz: fermato e denunciato 30enne straniero

Tenta di rubare l’arma ad un agente mentre gli chiedono i documenti: arrestato

tenta rubare violino 10milaTenta di rubare un violino da 10mila euro. Scoperta e denunciata durante il festival -  Aveva portato via da uno stand lo strumento del valore di 10mila euro ... Si legge su lanazione.it

Tenta il furto di un violino - Ha tentato di rubare un violino durante l’evento Cremona Musica, ma è stata fermata prima di riuscire a scappare. Segnala cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Rubare Violino 10mila