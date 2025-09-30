Lucca, 30 settembre 2025 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato una donna di 37 anni, residente in provincia di Lucca, ritenuta responsabile del tentato furto di un violino presso la fiera di Cremona, durante la manifestazione “Cremona Musica”. L’evento musicale, di grande importanza per gli amanti della musica classica e contemporanea, è stata molto seguita e ha portato in città numerosi visitatori. E non è mancato un tentativo di furto di uno strumento musicale, esposto presso il proprio stand. Infatti, verso le 15 di domenica scorsa, una pattuglia della Radiomobile è stata inviata presso la fiera di Cremona perché gli addetti alla sicurezza della manifestazione avevano fermato una persona che avrebbe tentato di rubare un violino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tenta di rubare un violino da 10mila euro. Scoperta e denunciata durante il festival