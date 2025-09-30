Tenta di rubare un prezioso violino | scoperta 37enne In salvo uno strumento da diecimila euro

Cremona –  Tenta di rubare un violino del valore di diecimila euro. Ma una donna di 37 anni, residente in provincia di Lucca, è stata scoperta e denunciata. La donna, fin dalla mattina di domenica tra gli stand di “ Mondomusica “, il salone dedicato agli strumenti musicali che si è svolto lo scorso fine settimana negli spazi fieristici di Ca’ de Somenzi, aveva attirato gli addetti alla sicurezza: era stata vista frugare all’interno di alcuni cestini. Motivo per cui gli addetti avevano deciso di tenerla d’occhio. Mondomusica è l’appuntamento più importante a livello globale dedicato alla musica e agli strumenti musicali di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

