Tenta di rubare un prezioso violino | scoperta 37enne In salvo uno strumento da diecimila euro
Cremona – Tenta di rubare un violino del valore di diecimila euro. Ma una donna di 37 anni, residente in provincia di Lucca, è stata scoperta e denunciata. La donna, fin dalla mattina di domenica tra gli stand di “ Mondomusica “, il salone dedicato agli strumenti musicali che si è svolto lo scorso fine settimana negli spazi fieristici di Ca’ de Somenzi, aveva attirato gli addetti alla sicurezza: era stata vista frugare all’interno di alcuni cestini. Motivo per cui gli addetti avevano deciso di tenerla d’occhio. Mondomusica è l’appuntamento più importante a livello globale dedicato alla musica e agli strumenti musicali di alta qualità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tenta - rubare
Tenta di rubare uno scooter e si getta in un canale per fuggire: arrestato 20enne
Aversa, tenta di rubare dal fruttivendolo in via Diaz: fermato e denunciato 30enne straniero
Tenta di rubare l’arma ad un agente mentre gli chiedono i documenti: arrestato
TENTA LO #SCIPPO A #NAPOLI - Dopo averla scaraventata al suolo, ha tentato di rubare la sua collanina - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, tenta di rubare un monopattino ma viene scoperto - X Vai su X
Tenta di rubare un violino da 10mila euro. Scoperta e denunciata durante il festival - Aveva portato via da uno stand lo strumento del valore di 10mila euro ... Da msn.com
Tenta il furto di un violino - Ha tentato di rubare un violino durante l’evento Cremona Musica, ma è stata fermata prima di riuscire a scappare. Si legge su cremonaoggi.it