Tenta di dare fuoco allo studio poi si dà alla fuga | fermato un uomo
FRANCAVILLA FONTANA – Paura nel centro abitato di Francavilla Fontana dove questo pomeriggio (30 settembre 2025), un uomo, pare di origini straniere, avrebbe tentato di dare alle fiamme lo studio professionale di una consulente del lavoro. È avvenuto in via San Francesco, intorno alle 17:00. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: tenta - dare
Botte e minacce, poi tenta di dare fuoco alla ex: “Mi sono salvata rotolandomi in una pozzanghera”
Tor Tre Teste, tenta di dare fuoco a un'auto dei carabinieri. Arrestato
Salerno, giovane ladro sorpreso in un appartamento: tenta la fuga lanciandosi dal balcone Colpo fallito per un giovane ladro, beccato in flagranza mentre rubava in un appartamento al terzo piano di via Conforti, a Salerno. A dare l’allarme è stata una vicina, i - facebook.com Vai su Facebook
Molfetta. tenta di dare fuoco e strangolare la ex: 43enne arrestato dai carabinieri - X Vai su X
Armato di mazza, tenta di dare fuoco a uno studio: ventenne bloccato - Momenti di paura si sono vissuti nel tardo pomeriggio di lunedì (29 settembre) in via San Francesco, nel pieno centro di Francavilla Fontana, dove un giovane ha tentato di dare fuoco a ... Lo riporta msn.com
Tor Tre Teste, tenta di dare fuoco a un'auto dei carabinieri. Arrestato - L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 7 agosto, a Tor Tre Teste, nel parcheggio della stazione della compagnia Casilina. Segnala romatoday.it