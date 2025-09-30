Tensioni con la Nato scontri nel Ladakh proteste nell’Uttar Pradesh | tempi duri per l’India di Modi
Non ci sono da considerare soltanto le tensioni internazionali, coincidenti con l’allontanamento dagli Stati Uniti e dalla Nato e il conseguente riavvicinamento alla Cina e, più in generale, al blocco dei Paesi in via di sviluppo gravitanti attorno al Global South. A mettere ulteriore pressione sul governo ultra conservatore di Narendra Modi troviamo anche diverse beghe interne che rischiano di far esplodere il sempre più fragile equilibrio sociale dell’ India. Alle violente proteste scoppiate nel Ladakh (ne abbiamo parlato qui ) seguono infatti gli scontri andati in scena nell’ Uttar Pradesh tra le forze dell’ordine e una nutrita schiera di cittadini di fede islamica. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: tensioni - nato
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca l'articolo 4 della Nato | Tusk: "Mai così vicini al conflitto dalla guerra mondiale" | Mattarella: "Tensioni che ricordano il 1914"
Varsavia invoca l'articolo 4 della Nato per i droni russi in Polonia | Tusk: "Mai così vicini al conflitto dalla guerra mondiale" | Mattarella: "Tensioni che ricordano il 1914"
Nato VS Russia, le tensioni sono sempre più evidenti sul fianco Est dell'Europa, sempre più militarizzato
? Il caffè della domenica! Ospite della nuova puntata: il presidente del Centro studi internazionali e consigliere del ministro della Difesa, Andrea Margelletti. Con lui parleremo delle tensioni tra Nato e Russia: dalle regole d’ingaggio dell’Alleanza Atlant - X Vai su X
? Il caffè della domenica! Ospite della nuova puntata: il presidente del Centro studi internazionali e consigliere del ministro della Difesa, Andrea Margelletti. Con lui parleremo delle tensioni tra Nato e Russia: dalle regole d’ingaggio dell’Alleanza Atlant - facebook.com Vai su Facebook
Arresto di Sonam Wangchuk: Tensioni e Proteste in Ladakh - La sua determinazione nel promuovere i diritti della comunità ladakhi e la sostenibilità ambient ... Lo riporta notizie.it
Handtaka Sonam Wangchuk: Spenna og mótmæli í Ladakh - La sua determinazione nel promuovere i diritti della comunità ladakhi e la sostenibilità ambient ... Riporta notizie.it