Non ci sono da considerare soltanto le tensioni internazionali, coincidenti con l'allontanamento dagli Stati Uniti e dalla Nato e il conseguente riavvicinamento alla Cina e, più in generale, al blocco dei Paesi in via di sviluppo gravitanti attorno al Global South. A mettere ulteriore pressione sul governo ultra conservatore di Narendra Modi troviamo anche diverse beghe interne che rischiano di far esplodere il sempre più fragile equilibrio sociale dell' India. Alle violente proteste scoppiate nel Ladakh (ne abbiamo parlato qui ) seguono infatti gli scontri andati in scena nell' Uttar Pradesh tra le forze dell'ordine e una nutrita schiera di cittadini di fede islamica.

Tensioni con la Nato, scontri nel Ladakh, proteste nell'Uttar Pradesh: tempi duri per l'India di Modi