Tennis gli esiti delle finals di serie D presso il Republic di Jesolo
Gran finale per il campionato di Serie D a squadre che ha assegnato i titoli regionali sui campi del Republic Jesolo, al termine di due giorni di sport e di festa. Evento in sede unica, ormai consolidato, giunto alla sua 4ª edizione, che conclude una stagione in cui hanno partecipato quasi 500. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: tennis - esiti
Tennis, esiti del memorial Guido Donzella alla Canottieri Mestre
Tennis, gli esiti delle pre qualificazioni Ibi 2026 al Tc Dolo
Tennis, gli esiti del Torneo Giovanile Banca Prealpi San Biagio
LECCO - Ancora un ottimo risultato per il Tennis Club Lecco, con protagonista la giovanissima dodicenne Virginia Cereghini - facebook.com Vai su Facebook
Derby di Torino al sabato, nessuna sovrapposizione con le Finals. Binaghi: "Ringrazio la Lega di A" - Anticipando la stracittadina si è evitato un possibile conflitto con la giornata inaugurale delle Nitto Finals, prevista per il 9 novembre. Secondo gazzetta.it
Tennis, le giocatrici italiane alle Wta Finals: da Reggi a Paolini ed Errani - Il 2010 è stato l'anno d'oro nella carriera di Francesca Schiavone, campionessa al Roland Garros. Lo riporta sport.sky.it