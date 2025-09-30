Tennis gli esiti delle finals di serie D presso il Republic di Jesolo

30 set 2025

Gran finale per il campionato di Serie D a squadre che ha assegnato i titoli regionali sui campi del Republic Jesolo, al termine di due giorni di sport e di festa. Evento in sede unica, ormai consolidato, giunto alla sua 4ª edizione, che conclude una stagione in cui hanno partecipato quasi 500. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

