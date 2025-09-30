Tennis Alcaraz vince a Tokyo ma rinuncia a Shanghai

Roma, 30 set. (askanews) – E sono otto in questo 2025. A Tokyo Carlos Alcaraz non domina (fatta eccezione ai quarti contro Nakashima) durante il torneo 500, concede qualcosa nel percorso ma alla fine il titolo è suo: sconfitto in finale un acciaccato Taylor Fritz con il risultato di 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. È il sesto tennista dal 2000 a conquistare almeno otto trofei in una sola stagione: come lui i Fab Four (Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray) e Jannik Sinner. E proprio con l’azzurro continua la sfida (a distanza) per la vetta del ranking. Carlos Alcaraz non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

