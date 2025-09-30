Tennis A2 parte il campionato | Piazzano a Piacenza

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via domenica 5 ottobre il campionato nazionale a squadre di serie A2 maschile con il Club Piazzano, al suo quinto anno consecutivo di partecipazione.L'avventua si apre a Piacenza contro il Tennis Club Borgotrebbia. Un campionato che quest’anno ha cambiato la formula rispetto alle scorse. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - parte

Fragole, star e lotterie: perché vale la pena di andare a Wimbledon (tennis a parte)

Parte il torneo femminile di tennis all'Eurosporting: in campo Lilli Tagger, seguita dal manager di Sinner

Circolo Tennis Nettuno, il Comune pronto a tutelarsi: "Noi siamo parte offesa"

tennis a2 parte campionatoTennis A2, parte il campionato: Piazzano a Piacenza - Prende il via domenica 5 ottobre il campionato nazionale a squadre di serie A2 maschile con il Club Piazzano, al suo quinto anno consecutivo di partecipazione. Riporta today.it

tennis a2 parte campionatoTennis, Massa, Zavaglia Ravenna e Viserba: la Serie A di vertice è in Romagna - Una mattinata alla Oremplast, l’azienda di Massa Lombarda produttrice di componenti in plastica, per parlare di serie A con i tre circoli romagnoli ... Segnala corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis A2 Parte Campionato