Tempesta sulla Spagna pompieri salvano una famiglia
A quasi un anno dalle improvvise inondazioni che uccisero 220 persone a Valencia una violenta tempesta ha colpito il nord della Spagna provocando inondazioni ancora nelle regioni di Valencia e di Aragona. Pesanti i danni anche nella città di Saragozza: qui le squadre di emergenza dei vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia con due bambini dalla loro casa completamente allagata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Maltempo in Spagna: la tempesta Gabrielle fa paura. Allerta rossa a Valencia, scuole chiuse e allagamenti
La tempesta Gabrielle sferza la Spagna orientale. Torna la paura a Valencia: è allerta rossa
Tempesta sulla Spagna, pompieri salvano una famiglia - I residenti accusano le autorità di aver avvertito la popolazione del pericolo troppo tardi.