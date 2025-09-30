Tempesta sulla Spagna pompieri salvano una famiglia

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A quasi un anno dalle improvvise inondazioni che uccisero 220 persone a Valencia una violenta tempesta ha colpito il nord della Spagna provocando inondazioni ancora nelle regioni di Valencia e di Aragona. Pesanti i danni anche nella città di Saragozza: qui le squadre di emergenza dei vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia con due bambini dalla loro casa completamente allagata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

tempesta sulla spagna pompieri salvano una famiglia

© Tgcom24.mediaset.it - Tempesta sulla Spagna, pompieri salvano una famiglia

In questa notizia si parla di: tempesta - spagna

Maltempo in Spagna: la tempesta Gabrielle fa paura. Allerta rossa a Valencia, scuole chiuse e allagamenti

tempesta spagna pompieri salvanoTempesta sulla Spagna, pompieri salvano una famiglia - I residenti accusano le autorità di aver avvertito la popolazione del pericolo troppo tardi. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tempesta Spagna Pompieri Salvano