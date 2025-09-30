Ci sono fenomeni che, pur non visibili a occhio nudo, ci avvolgono e influenzano la vita quotidiana in modi sottili e silenziosi. La Terra non è mai un semplice sfera in rotazione nello spazio: è un organismo complesso, circondato da campi magnetici che dialogano costantemente con il Sole. A volte questo dialogo è pacifico, altre volte le interazioni diventano violente e spettacolari, generando eventi che possono incidere su tecnologia, comunicazioni e, per fortuna raramente, sulla vita umana. Leggi anche: Scoperto buco nero grande un miliardo di volte il Sole: “Cresce sempre di più!”. Inspiegabile È in questi momenti che comprendiamo quanto sia fragile l’equilibrio tra il nostro pianeta e lo spazio che lo circonda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tempesta solare in corso, allerta fino alle 14:00: cosa sta succedendo