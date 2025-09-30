Teglia d' Autore tra le migliori pizzerie d' Italia

Migliori pizzerie d'Italia, oltre "Luca!" a Frosinone c'è anche “Teglia d'Autore”. Il locale del capoluogo per il terzo anno consecutivo entra nella Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. Nell’edizione 2026 la pizzeria ha ottenuto 2 rotelle su 3 e un punteggio di 82100 (Pizza 6880, Ambiente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

