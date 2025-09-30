Tecnologia Gematica e Salerno Container Terminal lanciano YDES | la piattaforma che rivoluziona la gestione dei container

Si chiama YDES (Yard Decision Engine System) ed è una piattaforma software avanzata per ottimizzare la locazione dei container in tempo reale. È il risultato di un progetto di ricerca, “TMP4OCM”, diretto da Gematica Srl, società napoletana specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati di telecomunicazione e soluzioni software, in collaborazione con il Salerno Container Terminal (SCT). YDES . 🔗 Leggi su 2anews.it

