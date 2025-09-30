Teatro nel Taro 2025 2026 dal titolo Parola Chiave
Ha aperto la serratura della comunicazione, della fantasia e dell’immaginazione il piccolo e prezioso Festival Parola Chiave, che ha fatto vivere per un giorno, il 20 settembre scorso, il Comune di Medesano con incontri, giochi e laboratori tutti dedicati alle parole, mezzi ricchi di potere e di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - taro
Un piccolo album della giornata di Sabato! A brevissimo presenteremo la stagione di Teatro nel Taro che continuerà questo piccolo viaggio da esploratori nella parola. Ringraziamo infinitiamente chi ha reso possibile la giornata e questo spazio e questo temp - facebook.com Vai su Facebook
Bari, presentata la stagione 2025/2026 del Teatro Bravò: tra tradizione, musica e nuove produzioni - A inaugurare la stagione saranno ancora una volta Pupetta e le Battagliere, “padroni di casa” del Bravò, che dal prossimo weekend porteranno in scena Una seconda possibilità, spettacolo riproposto a ... Riporta giornaledipuglia.com
Teatro Brancaccio STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - siamo finalmente giunti all’atteso incontro tra i Media, le Produzioni e gli Artisti presenti nel cartellone 25/26 del Teatro Brancaccio. Lo riporta politicamentecorretto.com