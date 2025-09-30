Teatro musica e mental training | nuovo impulso per il progetto Galattica

Brindisireport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Fasano dà nuovo impulso al progettoGalattica”, promosso dall'assessorato alle Politiche Giovanili della città con il sostegno della Regione Puglia e di Arti (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione). Dopo il successo della prima fase, che ha totalizzato oltre 600 ore di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - musica

5 agosto, una giornata tra musica, teatro e… cocomerata per tutti

Emozioni in musica a Erve con 4 artisti del Coro del Teatro alla Scala

Dal 30 luglio torna Effetto Venezia: tanti eventi dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre

Teatro, musica, danza: è la rinascita - Da Angelo Pintus a Carlo Buccirosso, da Alessandro Siani a Massimo Ghini e Paolo Ruffini: sono solo alcuni dei grandi nomi che saranno protagonisti della Stagione Teatrale 2022- Segnala quotidianodipuglia.it

Musica, teatro, sport e spettacoli: ecco cosa fare in Puglia - “Teatro dei luoghi”, ovvero quando il teatro scende dal palcoscenico per mescolarsi alle storie della città. Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Musica Mental Training