teatro metropolis stagione al via sei appuntamenti in cartellone tra prosa e circo contemporaneo

Torna la stagione teatrale del Teatro Metropolis di Bibbiano, promossa dal Comune insieme ad Ater Fondazione. Sei appuntamenti, tra novembre e aprile, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra grandi nomi della scena italiana, nuovi linguaggi e temi civili. Si parte giovedì 20 novembre con “Monologo in briciole”, omaggio di Vittorio Franceschi alla figura e all’opera di Cesare Zavattini. Il 6 dicembre è la volta del circo contemporaneo con MagdaClan Circo e il poetico trittico “Eccezione - Fragilità, spensieratezza e caffè”. Nel 2025 si riprende il 6 febbraio con Ascanio Celestini in “Poveri cristi”, affresco narrativo dedicato a chi resta ai margini della Storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

