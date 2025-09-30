Teatro La Fenice di Venezia da Parma la richiesta di rivedere la nomina di Beatrice Venezi

"Auspichiamo che la Sovraintendenza ritorni sui suoi passi e riprenda un colloquio proficuo con maestranze e musicisti del Teatro La Fenice, arrivando a una scelta condivisa che possa mettere fine ad un momento di grande agitazione all'interno del Teatro, determinando una ricaduta mediatica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - fenice

Musica con le ali: Quartetto d'archi Pegreffi. Concerto in collaborazione con Fondazione Teatro la Fenice di Venezia

Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento

Tosca di Puccini in scena al Teatro La Fenice con un nuovo allestimento

NEWS Dopo la proclamazione dello stato di agitazione permanente da parte dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia, giunge la solidarietà dei lavoratori del Teatro Massimo di Palermo: https://www.apemusicale.it/joomla/it/news/82-news2025/16772-pal - facebook.com Vai su Facebook

Il lancio di volantini al teatro La Fenice per contestare la nomina di Beatrice Venezi - X Vai su X

Il caso Fenice, il ministro Giuli: "Venezi eccellente, non farà rimpiangere i predecessori" - Il ministro della Cultura interviene dopo le proteste sulla nomina del direttore e la petizione che ha raccolto oltre 10mila firme ... Riporta rainews.it

I dipendenti del teatro La Fenice di Venezia contro Beatrice Venezi - La direttrice d'orchestra nota per la sua vicinanza al governo Meloni è stata accusata di non essere all'altezza di dirigere uno dei teatri più famosi in Italia ... Secondo ilpost.it