Te ne vai lavorando in un silenzio straziante che non era il tuo modo l' addio sconvolto a Raimondo Mamone

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morto travolto da un muletto quando mancava poco per ritornare a casa dopo una giornata di lavoro.E’ successo così, pochi istanti. Chi guidava non si sarebbe accorto di lui che lavorava all’interno di una cava a Larderia inferiore e per Raimondo Mamone, 61 anni, imprenditore-elettricista. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

