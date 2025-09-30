Taylor swift arriva al cinema con il party di lancio ufficiale di showgirl

Il mondo dello spettacolo si prepara ad accogliere un nuovo evento cinematografico dedicato a una delle artiste più influenti degli ultimi anni. Con un’anteprima mondiale, il film-documentario su Taylor Swift promette di offrire ai fan un’esperienza esclusiva e coinvolgente, ricca di contenuti inediti e riflessioni personali della cantante. La proiezione, prevista dal 3 al 5 ottobre 2025, si svolgerà in numerosi paesi e rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di musica e cinema. dettagli del film-documentario: “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”. un viaggio dietro le quinte del nuovo album. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

taylor swift arriva cinemaDate, prevendite e dove vederlo in Italia - Taylor Swift torna sul grande schermo con un nuovo evento imperdibile: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Riporta tvserial.it

Taylor Swift: anche in Italia esce il film “The Official Release Party of a Showgirl” - Una videoclip in anteprima e contenuti in anteprima nel film per celebrare l'uscita dell'album "The Life of a Showgirl" ... Secondo iodonna.it

