Taylor swift arriva al cinema con il party di lancio ufficiale di showgirl
Il mondo dello spettacolo si prepara ad accogliere un nuovo evento cinematografico dedicato a una delle artiste più influenti degli ultimi anni. Con un’anteprima mondiale, il film-documentario su Taylor Swift promette di offrire ai fan un’esperienza esclusiva e coinvolgente, ricca di contenuti inediti e riflessioni personali della cantante. La proiezione, prevista dal 3 al 5 ottobre 2025, si svolgerà in numerosi paesi e rappresenta un momento di grande attesa per gli appassionati di musica e cinema. dettagli del film-documentario: “Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl”. un viaggio dietro le quinte del nuovo album. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dal 3 al 5 ottobre è in programma la proiezione del film-evento “The Official Release Party of a Showgirl” #taylorswift - X Vai su X
Pop Music. “The Life Of A Showgirl” di Taylor Swift diventa il primo album nella storia di Spotify a superare i 5 milioni di presave. - facebook.com Vai su Facebook
Date, prevendite e dove vederlo in Italia - Taylor Swift torna sul grande schermo con un nuovo evento imperdibile: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl. Riporta tvserial.it
Taylor Swift: anche in Italia esce il film “The Official Release Party of a Showgirl” - Una videoclip in anteprima e contenuti in anteprima nel film per celebrare l'uscita dell'album "The Life of a Showgirl" ... Secondo iodonna.it