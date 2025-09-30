Taylor Fritz | Alcaraz è il numero uno per un motivo felice del successo che sta ottenendo

Si conclude in finale il percorso di Taylor Fritz nell’ ATP 500 di Tokyo. Lo statunitense si è dovuto arrendere nell’ultimo atto a Carlos Alcaraz, che ha vinto il match con il punteggio di 6-4 6-4. Il numero uno del mondo ha trionfato meritatamente giocando in maniera perfetta i punti importanti del primo set e gestendo il break di vantaggio nel secondo parziale. Fritz ha retto il ritmo dello spagnolo fino al 5-4 del primo set, quando ha dovuto cedere servizio e set. Non impeccabile lo statunitense che aveva battuto il murciano alla Laver Cup, seppur in condizioni diverse. Il problema alla gamba sinistra ha poi condizionato la partita di Fritz che ha comunque onorato fino alla fine il match, riuscendo anche a recuperare diversi game ad Alcaraz nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

