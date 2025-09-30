Taxi a Bari copertura del servizio potenziata fino al 31 ottobre
È stata disposta a Bari, in via eccezionale e straordinaria, la proroga fino al prossimo 31 ottobre dell’apertura della turnazione del servizio taxi.L'apertura del turno A (con fascia oraria dalle 5 alle 15 con obbligo di copertura del servizio per almeno otto ore) e del turno B (con fascia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Taxi a Bari, copertura del servizio potenziata fino al 31 ottobre - Il provvedimento comunale scaturisce dall’evidenza, ormai consolidata, del consistente afflusso di turisti che giungono in città ... Secondo baritoday.it
Bari, prorogata l’apertura straordinaria dei turni taxi fino al 31 ottobre: nuove licenze per garantire servizio 24 ore - La decisione del Comune di Bari nasce dalla necessità di garantire un servizio adeguato ai turisti che visitano la città, attratti non solo dalle bellezze storiche e artistiche, ma anche dagli eventi ... Segnala giornaledipuglia.com