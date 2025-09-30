Tasse in crescita un fondo per aiutare le fasce deboli
Un sostegno per chi è in difficoltà. Il Comune di Granarolo dell’Emilia ha reso noto, tramite il sito istituzionale, che anche quest’anno l’amministrazione ha costituito un fondo per calmierare l’aumento delle imposte a tutela delle fasce più deboli della popolazione, che percepiscono reddito da lavoro dipendente e da pensione. Il contributo individuale annuale ammonta a 90 euro per le persone con reddito IRPEF da 12.001 a 15.000 euro, contributo individuale annuale di 60 per le persone con reddito IRPEF da 15.001 a 20.000 euro e contributo individuale annuale di 30 per le persone con reddito IRPEF da 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
