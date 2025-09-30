Tapia buon quarto posto nel getto del peso ai Mondiali di Nuova Delhi

ATLETICA PARALIMPICA. Buona prestazione per il 49enne italo-cubano di Sotto il Monte, che venerdì 3 ottobre è atteso dal lancio del disco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

