Taormina grave incidente in parapendio | 38enne ungherese ricoverato al Policlinico

Brutta disavventura ieri pomeriggio a Taormina, per un parapendista ungherese di 38 anni. L'uomo è decollato dalla pista di Gallodoro, con l'intento di atterrare sul lungomare di Letojanni, ma per motivi in corso di accertamento è precipitato in un terreno impervio vicino allo svincolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Precipita con il parapendio in territorio di Taormina, ricoverato a Messina: il video dei soccorsi in una zona impervia - Un incidente con il parapendio si è verificato oggi in territorio di Taormina: un uomo — decollato dalle alture sopra Letojanni — è precipitato in una zona impervia e ha richiesto un complesso interve ... Lo riporta lasicilia.it

Si lancia in parapendio da Gallodoro ma precipita a Taormina: soccorso in elicottero - L’uomo, un 38enne di nazionalità ungherese, è caduto improvvisamente mentre era in aria, dopo il ... Da sikilynews.it