Tangenziale di Napoli stop a TargaGo dal 1 ottobre | il sistema per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terminata la sperimentazione del progetto TargaGo sulla Tangenziale di Napoli: lo hanno usato 20mila automobilisti. La società: "Risultati positivi, c'è ipotesi di renderlo permanente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tangenziale - napoli

Tangenziale di Napoli, allarme colombi per i guidatori: la risposta della società

Un’altra auto incendiata sulla Tangenziale di Napoli, è la seconda in due giorni: traffico all’uscita Camaldoli

Incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta all’uscita della galleria: un ferito

tangenziale napoli stop targagoTangenziale di Napoli, stop a TargaGo dal 1 ottobre: il sistema per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello - Terminata la sperimentazione del progetto TargaGo sulla Tangenziale di Napoli: lo hanno usato 20mila automobilisti ... Da fanpage.it

Tangenziale di Napoli, diventa permanente il nuovo sistema che riconosce le targhe - In 15 mesi di sperimentazione il nuovo servizio TargaGo ha mostrato una precisione prossima al 100%, si entra adesso nella nuova fase della sperimentazione ... Riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tangenziale Napoli Stop Targago