Tangenziale di Napoli stop a TargaGo dal 1 ottobre | il sistema per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello
Terminata la sperimentazione del progetto TargaGo sulla Tangenziale di Napoli: lo hanno usato 20mila automobilisti. La società: "Risultati positivi, c'è ipotesi di renderlo permanente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tangenziale di Napoli, allarme colombi per i guidatori: la risposta della società
Un’altra auto incendiata sulla Tangenziale di Napoli, è la seconda in due giorni: traffico all’uscita Camaldoli
Incidente sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta all’uscita della galleria: un ferito
Tangenziale di Napoli, stop a TargaGo dal 1 ottobre: il sistema per pagare il pedaggio senza fermarsi al casello - Terminata la sperimentazione del progetto TargaGo sulla Tangenziale di Napoli: lo hanno usato 20mila automobilisti
Tangenziale di Napoli, diventa permanente il nuovo sistema che riconosce le targhe - In 15 mesi di sperimentazione il nuovo servizio TargaGo ha mostrato una precisione prossima al 100%, si entra adesso nella nuova fase della sperimentazione