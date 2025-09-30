Tangenziale di Napoli diventa permanente il nuovo sistema che riconosce le targhe
TargaGo: dopo 15 mesi è più che positivo l'esito della sperimentazione di Aspi su Tangenziale di Napoli. Il progetto del Gruppo Autostrade per l’Italia ha mostrato infatti una capacità di riconoscimento in pista dei veicoli prossimo al 100%.TargaGoIl servizio sperimentale TargaGo, attivato il 2. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
