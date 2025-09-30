Tampona un' auto con la moto sbalzato dalla sella | ragazzino grave al Civile
Sono gravi le condizioni del ragazzino di 16 anni coinvolto in un incidente stradale lunedì pomeriggio in Via Nazionale tra Cortenedolo (frazione di Edolo) e Sonico. Da quanto si apprende era alla guida di una moto, con lui anche un coetaneo, che poco prima delle 18 avrebbe tamponato la vettura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: tampona - auto
Tampona con la moto un’auto che stava svoltando: motociclista 60enne muore sul colpo. La tragedia questa mattina lungo la Casilina a Cassino
Gravissimo incidente su via Casilina, moto tampona un’auto: morta una persona
Incidente a Villastellone: moto tampona un'auto, centauro grave in ospedale
Edolo, in moto tampona un’auto: grave un ragazzo di 16 anni - X Vai su X
#Cinema | "The secret – La forza di sognare" con #KatieHolmes e #JoshLucas Stasera #11gennaio ore 21.10 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky Miranda, madre di tre figli, è rimasta vedova. Un giorno tampona involontariamente l’auto di un certo Bray Johns - facebook.com Vai su Facebook
Edolo, in moto tampona un’auto: grave un ragazzo di 16 anni - A causa di un tamponamento tra una motocicletta di 125 cc e una macchina, due ragazzi di 16 anni sono rimasti feriti a Edolo. Si legge su giornaledibrescia.it
Tampona in moto un’auto sul Brennero e finisce al San Luca - Serio incidente stradale questa sera (24 settembre) all'altezza di San Pietro a Vico. luccaindiretta.it scrive