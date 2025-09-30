Tami la carpenteria metallica che trasforma gli spazi delle imprese
In un territorio produttivo come quello lombardo, dove metri quadrati e tempi di messa in opera fanno la differenza, Tami si è ritagliata un ruolo chiaro: progettare e realizzare soluzioni rapide, sicure e personalizzate di carpenteria metallica. L’iter parte in ufficio tecnico (rilievi, calcoli, norme antisismiche) e prosegue in officina e in cantiere fino al collaudo. È così che l’azienda si distingue come fiore all’occhiello tra le carpenterie metalliche Bergamo. La specializzazione di Tami si esprime soprattutto nelle opere strutturali di carpenteria pesante: dai soppalchi alle tettoie, dalle scale ai capannoni, fino a passerelle e ampliamenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
