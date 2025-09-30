Tajani | rischioso forzare blocco Gaza

3.15 Il ministro degli Esteri Tajani ha ribadito che è "rischioso tentare di forzare il blocco navale israeliano". Lo ha detto a margine dell'arrivo a Ciampino di un volo umanitario con bambini di Gaza bisognosi di cure. Tajani ha spiegato di aver già sconsigliato alla portavoce della Flotilla di oltrepassare lo sbarramento per motivi di sicurezza. Ha anche detto di aver parlato con l'omologo israeliano, raccomandando che non venga usata violenza nei confronti degli italiani e degli altri passeggeri,tra cui parlamentari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

