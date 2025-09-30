“Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza, qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Perché non sono lì con intenti di guerra. Ma bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi per chiunque”. Così Antonio Tajani da Lamezia Terme dove si trova per il comizio elettorale a sostegno di Occhiuto presidente a due settimane dal voto. Parole che dovrebbero azzittire le opposizioni che continuano ad accusare il governo di non fare abbastanza, dopo che il ministero della Difesa ha inviato due fregate a copertura dell’equipaggio italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tajani: "Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza sulla Flotilla". E i bravi ragazzi pro Pal occupano la Sapienza