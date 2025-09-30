Tajani | Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza sulla Flotilla E i bravi ragazzi pro Pal occupano la Sapienza

Secoloditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza, qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Perché non sono lì con intenti di guerra. Ma bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi per chiunque”.  Così Antonio Tajani da Lamezia Terme dove si trova per il comizio elettorale a sostegno di Occhiuto presidente a due settimane dal voto. Parole che dovrebbero azzittire le opposizioni che continuano ad accusare il governo di non fare abbastanza, dopo che il ministero della Difesa ha inviato due fregate a copertura dell’equipaggio italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tajani ho chiesto al ministro degli esteri israeliano di non usare violenza sulla flotilla e i bravi ragazzi pro pal occupano la sapienza

© Secoloditalia.it - Tajani: “Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza sulla Flotilla”. E i bravi ragazzi pro Pal occupano la Sapienza

In questa notizia si parla di: tajani - chiesto

I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza

Flotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani»

Tajani: "Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani a bordo"

tajani ho chiesto ministroTajani, ho chiesto di non usare violenza con la Flotilla - "Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Da msn.com

tajani ho chiesto ministroFlotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» - Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Ho Chiesto Ministro