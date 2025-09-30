Tajani | Ho chiesto al ministro degli Esteri israeliano di non usare violenza sulla Flotilla E i bravi ragazzi pro Pal occupano la Sapienza
“Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza, qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Perché non sono lì con intenti di guerra. Ma bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi per chiunque”. Così Antonio Tajani da Lamezia Terme dove si trova per il comizio elettorale a sostegno di Occhiuto presidente a due settimane dal voto. Parole che dovrebbero azzittire le opposizioni che continuano ad accusare il governo di non fare abbastanza, dopo che il ministero della Difesa ha inviato due fregate a copertura dell’equipaggio italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tajani - chiesto
I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza
Flotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani»
Tajani: "Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani a bordo"
IL MINISTRO - Tajani: "Ho chiesto ad Israele di non usare la violenza con la Flotilla" https://ift.tt/ZRq8rk4 - X Vai su X
Tajani: "la Flotilla vuole andare avanti. Non garantiamo protezione militare ma ho chiesto a Israele..." - facebook.com Vai su Facebook
Tajani, ho chiesto di non usare violenza con la Flotilla - "Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Da msn.com
Flotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» - Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» ... Riporta msn.com