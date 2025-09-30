Tajani | Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani a bordo

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani a bordo della Flotilla, perché non sono lì con intenti di guerra ma bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi''. Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tajani - chiesto

I 500 dipendenti della Farnesina che hanno chiesto a Tajani di non essere complici del genocidio a Gaza

Flotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani»

tajani ho chiesto israeleLa Flotilla è quasi a Gaza e la nave della Marina non la segue, Tajani a Israele: “Non usate violenza” - Le barche della Global Sumud Flotilla sono poco lontane dalle acque di Gaza e dal blocco navale imposto da Israele ... fanpage.it scrive

tajani ho chiesto israeleFlotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» - Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Ho Chiesto Israele