Tajani | Aiutiamo popolo palestinese perché non abbiamo interrotto dialogo con Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Riusciamo ad aiutare il popolo palestinese perché non abbiamo mai interrotto il dialogo con Israele, la diplomazia funziona così”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino per l’arrivo del volo umanitario con un gruppo di sette bambini di Gaza bisognosi di cure. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: tajani - aiutiamo

Fi e FdI lasciano solo Salvini contro Macron. Tajani: «Ma niente truppe in Ucraina, se mai li aiutiamo con le mine» – Il video

Flotilla, Tajani: “Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani” Segui tutti gli aggiornamenti sulla Flotilla e sulla guerra a Gaza https://www.rainews.it/maratona/2025/09/gaza-piano-trump-si-di-netanyahu-ostaggi-liberi-disarmo-di-hamas-ritiro-i - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: "La Farnesina segue minuto per minuto le mosse della Flotilla". Attivista a bordo di una barca della flotta umanitaria: "Non solo aiuti, vogliamo rompere l'assedio. I governi intervengano. C'è paura ma le piazze ci danno coraggio" #ANSA - X Vai su X

Tajani: Aiutiamo popolo palestinese perché non abbiamo interrotto dialogo con Israele - "Riusciamo ad aiutare il popolo palestinese perché non abbiamo mai interrotto il dialogo con Israele, la diplomazia funziona così”. Da ilgiornale.it

Tajani: Aiutiamo popolo palestinese perché non abbiamo interrotto dialogo con Israele – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Riusciamo ad aiutare il popolo palestinese perché non abbiamo mai interrotto il dialogo con Israele, la diplomazia funziona così”. Riporta msn.com