Tajani | Aiutiamo popolo palestinese perché non abbiamo interrotto dialogo con Israele – Il video

Open.online | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Riusciamo ad aiutare il popolo palestinese perché non abbiamo mai interrotto il dialogo con Israele, la diplomazia funziona così”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino per l’arrivo del volo umanitario con un gruppo di sette bambini di Gaza bisognosi di cure. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

