Taglio del nastro per non dimenticare | inaugurato il monumento ai caduti in mare

NARDO’ - Come annunciato si è svolta nella mattinata di lunedì a Nardò la cerimonia di inaugurazione del monumento ai caduti del mare, in via Marinai d’Italia angolo Corso Italia. Un omaggio significativo reso alla memoria anche dei quattordici marinai locali, caduti durante la seconda guerra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

