In occasione della festa cittadina che ha concluso la settimana pedagogica ’E. se il lupo mangiasse piadina? In viaggio fra sapori e storie’, promossa dal Centro Famiglie Asp del Rubicone, è stato inaugurato il nuovo palco del Parco di Budrio di Longiano. L’intervento, dal valore di 65mila euro, ha trasformato l’ex fontana in uno spazio scenico stabile, pensato per ospitare eventi culturali, spettacoli e attività ricreative, restituendo al parco un ruolo centrale come luogo di socialità e condivisione. Ha detto il sindaco di Longiano Mauro Graziano: "Con grande soddisfazione inauguriamo un’opera che rappresenta un investimento concreto per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per il nuovo palco del parco di Budrio