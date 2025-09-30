Taglio del nastro per il campo da cricket

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato il campo da cricket finanziato al Satellite dal Bilancio partecipato, "ora aspettiamo tutti a provare". La disciplina è appena entrata nel novero di quelle con dignità olimpica, nel 2028 sarà ai Giochi di Los Angeles e Pioltello si proietta già nella gara. La cerimonia al "Parcone" di via Milano con Murad Baseer, console generale del Pakistan e Luca Bruno Malaspina, segretario della Federazione Italiana Cricket, fra gli ospiti anche il consigliere comunale di Brescia, Tanveer Kadhar. Per la giunta, a fare gli onori di casa, il vicesindaco Saimon Gaiotto, il regista di "Decidi tu", il progetto legato ai conti pubblici, 300mila euro da destinare a tre interventi in campi diversi scelti direttamente dai cittadini e uno dei vincitori della seconda edizione è stato proprio l’impianto sportivo proposto dal giovane Haseeb Ansari, già campione italiano della disciplina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

taglio del nastro per il campo da cricket

© Ilgiorno.it - Taglio del nastro per il campo da cricket

