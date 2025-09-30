SWITCH Ultrahand Overlay 2.12 | Disponibile l’Update di Stabilità con Fix per i TrackBar
La scena homebrew per Nintendo Switch si arricchisce con un nuovo aggiornamento di uno dei suoi tool più versatili: Ultrahand Overlay. La versione 2.1.2, rilasciata come “Stability Update”, porta con sé importanti correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità, perfezionando ulteriormente l’esperienza d’uso. Cosa c’è di nuovo in Ultrahand Overlay 2.1.2?. Questo aggiornamento rapido si concentra sulla solidità del software, risolvendo alcuni problemi specifici che gli utenti potevano riscontrare, specialmente riguardo agli elementi dell’interfaccia utente. Ecco la lista delle modifiche dettagliata: Fix per i Bug di Rendering dei TrackBar: È stata corretta un’anomalia di visualizzazione per gli oggetti TrackBar standard (le barre di scorrimento rettangolari con angoli arrotondati). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
