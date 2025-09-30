SWITCH Mission Control 0.136 | Aggiornamento di Supporto per il Firmware 20.50 della Switch

La scena homebrew per Nintendo Switch si arricchisce di un nuovo, importante aggiornamento. Mission Control, il sysmodule fondamentale che permette di utilizzare controller Bluetooth non ufficiali sulla console, ha raggiunto la versione 0.13.6. Questo release è fondamentale per tutti gli utenti che hanno aggiornato la propria Switch al firmware ufficiale 20.5.0, in quanto aggiunge il supporto completo per questa versione. Per i nuovi utenti, è fortemente consigliato dare prima una lettura alla documentazione ufficiale sul progetto principale per familiarizzare con l’installazione, l’uso e le FAQ. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net