SWITCH Atmosphère 1.95 | Disponibile il Nuovo Aggiornamento con Supporto per il Firmware 20.50
La scena homebrew della Nintendo Switch si rinnova ancora una volta con il rilascio ufficiale di Atmosphère 1.9.5, l’ottantaseiesima release del celebre custom firmware. Questo aggiornamento è particolarmente importante in quanto introduce il supporto di base per il firmware di sistema Nintendo 20.5.0. Come sempre, il team di Atmosphère ha lavorato per garantire stabilità e compatibilità. Avviso Importante per l’Aggiornamento. Un punto di fondamentale importanza: quando esegui l’upgrade a Atmosphère 1.9.5, assicurati di aggiornare anche fusee. Il payload fusee-primary non esiste più e non funzionerà più. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: switch - atmosph
MANBA One: il controller con schermo interattivo che rivoluziona il gaming Il nuovo MANBA One Interactive Screen Wireless Gaming Controller porta l’esperienza di gioco a un livello superiore. Compatibile con PC, Nintendo Switch, iOS e Android, questo - facebook.com Vai su Facebook