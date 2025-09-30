SWITCH Atmosphère 1.95 | Disponibile il Nuovo Aggiornamento con Supporto per il Firmware 20.50

La scena homebrew della Nintendo Switch si rinnova ancora una volta con il rilascio ufficiale di  Atmosphère 1.9.5, l’ottantaseiesima release del celebre custom firmware. Questo aggiornamento è particolarmente importante in quanto introduce il supporto di base per il firmware di sistema Nintendo  20.5.0. Come sempre, il team di Atmosphère ha lavorato per garantire stabilità e compatibilità. Avviso Importante per l’Aggiornamento. Un punto di fondamentale importanza: quando esegui l’upgrade a Atmosphère 1.9.5,  assicurati di aggiornare anche  fusee. Il payload  fusee-primary  non esiste più e  non funzionerà più. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

