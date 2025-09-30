Swap party a Pontedera

Le mezze stagioni forse non esistono più ma il cambio dell'armadio sì! Quale momento migliore per un bel decluttering?Hai accumulato borse piene di vestiti che non indosserai più ma che non vuoi buttare?Vorresti rifarti il guardaroba in modo divertente e sostenibile?Vieni allo Swap Party di VIVO. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

